Segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central, o défice equivale a 6,89% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O órgão emissor indicou que o aumento dos gastos do Governo brasileiro fez com que o saldo negativo da diferença entre receitas e as despesas do Estado passasse de 3,25% do PIB no primeiro semestre de 2022 para 6,89% nos primeiros seis meses deste ano.

O aumento do saldo negativo foi causado pela decisão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiado pelo Congresso, de aumentar significativamente os gastos públicos no seu primeiro ano de mandato para aumentar o salário mínimo, melhorar o subsídio aos mais pobres e aumentar os orçamentos da saúde e educação.

No acumulado dos últimos 12 meses até junho, o défice fiscal no Brasil aumentou para 662,3 mil milhões de reais (cerca de 127 mil milhões de euros), valor 43,9% superior ao de todo o ano de 2022 (460,4 mil milhões de reais ou 88,2 mil milhões de euros).

Segundo o Branco Central brasileiro, o saldo negativo das contas públicas passou do equivalente a 4,64% do PIB em 2022 para o equivalente a 6,42% nos últimos 12 meses até junho.

Apesar da subida acentuado, o défice fiscal ainda está longe do equivalente a 15,03% do PIB em que se situava em 2022 em decorrência da crise provocada pela pandemia de covid-19, quando o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro teve que aumentar seus gastos com saúde e a queda da atividade económica reduziu as receitas fiscais.

Em relação ao resultado primário, que não inclui o que é destinado ao pagamento de juros e que o Governo usa como referência para a saúde das suas contas, o Brasil acumulou um défice primário de 24,3 mil milhões de reais (cerca de 4,6 mil milhões de euros), face ao excedente de 39 mil milhões de reais (cerca de 7,5 mil milhões de euros) entre julho de 2021 e junho de 2022.

O défice primário nos primeiros seis meses de 2023 foi de 20,4 mil milhões de reais (cerca de 3,9 mil milhões de euros), o pior resultado para o período desde 2020.

O órgão emissor também informou que a dívida pública bruta do Brasil em junho somou 7,6 biliões de reais (cerca de 1,4 biliões de euros), o equivalente a 73,6% do PIB, inalterada em relação a maio, mas superior a dezembro do ano passado, quando equivalia a 72,9% do PIB.

