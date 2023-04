O rácio médio do défice público na área do euro diminuiu de 5,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 para os 3,6% em 2022 e o da UE recuou, no mesmo período, de 4,8% para 3,4%.

No acumulado de 2022, 20 Estados-membros apresentaram um défice, com os valores mais elevados a serem registados em Itália (-8,0%), Hungria e Roménia (-6,2% cada) e Malta (-5,8%).

De acordo com o serviço estatístico da UE, 11 Estados-membros registaram défices públicos acima de 3% do PIB e outros seis apresentaram um excedente, com destaque para a Dinamarca (3,3%), Chipre (2,1%) e a Irlanda (1,6%).

Em Portugal, o défice recuou para os 0,4% em 2022, face ao de 2,9% do ano anterior.

No que respeita aos dados para o quarto trimestre, também hoje divulgados, o rácio do défice público em relação ao PIB recuou para os 4,7% na zona euro e os 4,5% na UE, face aos 7,3% e 6,8% homólogos.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, entre outubro e dezembro, o défice subiu 0,1 pontos percentuais nos 20 países da moeda única e 0,2 pontos no conjunto dos 27 Estados-membros da UE.

IG // MSF

Lusa/fim