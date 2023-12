O valor representa, no entanto, uma subida de 17,3% em relação ao défice comercial registado em outubro, de acordo com dados divulgados pelo Ministério das Finanças japonês.

As importações japonesas caíram 11,9% em termos homólogos em novembro, para 9,59 biliões de ienes (60,7 mil milhões de euros), enquanto as exportações diminuíram 0,2% para 8,81 biliões de ienes (55,8 mil milhões de euros).

Tóquio registou um défice de 654 mil milhões de ienes (cerca de 4,1 mil milhões de euros) nas trocas com a China, o maior parceiro comercial do Japão, uma redução de 5,5% em comparação com novembro de 2022.

Pelo contrário, o país asiático obteve um excedente de 804,3 mil milhões de ienes (5,1 mil milhões de euros), uma subida de 19%, nas trocas com os Estados Unidos, a maior economia do mundo e o segundo parceiro comercial do Japão.

Com a União Europeia, o terceiro parceiro comercial nipónico, Tóquio registou um défice de 145,1 mil milhões de ienes (918 milhões de euros), um decréscimo de 32,8% face ao ano fiscal anterior.

O défice do Japão nas trocas com o Brasil caiu 24,7%, para 87,9 mil milhões de ienes (556 milhões de euros).

O Japão registou um défice comercial recorde de 21,7 biliões de ienes (147,2 mil milhões de euros) no ano fiscal de 2022, que terminou a 31 de março deste ano.

O valor foi quase quatro vezes superior ao défice de 5,6 biliões de ienes (39,6 mil milhões de euros) registado no ano fiscal de 2021.

A última vez que o país teve um excedente comercial, de 998,6 mil milhões de ienes (6,7 mil milhões de euros), foi em 2020.

