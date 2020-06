Sai Rodolfo Florit Schmid, entra David Gendry, um homem ligado à casa espanhola desde 2012.

Licenciado em direito empresarial, 44 anos e dois filhos, David Gendry tem mais de 17 anos de experiência no mercado automóvel. Esteve em várias funções nas áreas de marketing e vendas, tendo no último ano e meio estado em Pequim, a trabalhar nogrupo Volkswagen, no âmbito da nova “joint venture” do grupo que se dedica a carros elétricos. Nascido em França, Gendry assume a direção da Seat em Portugal numa altura complicada e num momento de grande adaptação e desafios do mercado.

“Estou confiante que, juntamente com a equipa e rede de concessionários, temos condições para continuar o trabalho desenvolvido em Portugal e manter os resultados no mercado, como também superar este período que estamos a atravessar em todo o mundo, com uma estratégia diferenciadora e arrojada para continuar a consolidar a Seat em Portugal, apostando também no crescimento da marca Cupra” salientou o novo diretor-geral da Seat em Portugal. Rodolfo Florit Schmid seguirá a sua carreira dentro do grupo VW.