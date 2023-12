A empresa tomou esta decisão depois de receber os resultados de uma investigação externa que identificou informações manipuladas em 25 tipos de testes a que foram submetidos modelos de veículos.

As irregularidades afetam 64 modelos Daihatsu e três motores de veículos, incluindo 22 modelos e um motor comercializado com a marca Toyota, assim como outros fabricados para as marcas Mazda e Subaru, de acordo com um comunicado divulgado pela Toyota.

A Daihatsu "decidiu suspender temporariamente as vendas de todos os modelos atualmente em produção, tanto no Japão como no exterior", enquanto a Toyota "também decidiu suspender temporariamente as vendas dos modelos afetados", indicou a empresa.

O gigante nipónico expressou ainda "sinceras desculpas pelos transtornos e preocupações" causados pela situação.

O presidente da Daihatsu e dirigentes da Toyota vão estar presentes esta tarde numa conferência de imprensa.

Em abril, a Daihatsu reconheceu a existência de irregularidades nos dados de segurança enviados aos reguladores sobre os testes de colisão em quatro modelos, relativos a um total de 88 mil veículos fabricados na Tailândia e na Malásia em 2022 e 2023.

As irregularidades levaram à suspensão da produção de dois modelos, o Rocky e o Reize, este último fabricado para a Toyota.

Além de interromper a produção e distribuição dos veículos, a Daihatsu "realizou verificações técnicas, caso a caso, a cada veículo para garantir que o nível de segurança e o desempenho ambiental cumprem os padrões legais", acrescentou o comunicado.

A Daihatsu é uma das maiores fabricantes de pequenos veículos ligeiros, muito populares no Japão e nos países do Sudeste Asiático e, como tal, desempenha um papel fundamental na estratégia de expansão de vendas da Toyota em todo o continente asiático.

No ano fiscal de 2022, de abril do ano passado até março de 2023, a Daihatsu produziu 1,7 milhões de veículos, metade deles em fábricas japonesas.

Fundada em 1907 para fabricar motores de combustão interna, a Daihatsu, empresa sediada em Osaca (oeste do Japão), lançou o primeiro veículo, com três rodas, em 1931. Em 1967, a fabricante foi adquirida pela Toyota.

