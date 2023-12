O fecho das linhas de produção, que se inicia a partir de hoje, ocorre uma semana depois da Daihatsu Motor ter anunciado que estava a suspender todas as entregas de veículos dentro e fora do Japão, após ter conhecimento de testes inadequados envolvendo 64 modelos, noticia a Associated Press (AP).

Os funcionários do Ministério dos Transportes iniciaram uma investigação mais aprofundada sobre os problemas que, aparentemente, persistiram durante décadas, adianta a agência noticiosa norte-americana.

Esta é a mais recente violação da segurança detetada nos últimos anos em cinco dos principais fabricantes de automóveis japoneses.

A Daihatsu não informou quando a produção será retomada, apesar dos media noticiarem que as linhas de produção nas diferentes fábricas do Japão estão suspensas pelo menos até janeiro de 2024.

