Em agosto, o índice de custos de construção de habitação nova (ICCHN) teve um aumento homólogo de 2,5%, "taxa superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à observada em julho", refere o INE, adiantando que os preços dos materiais apresentaram uma queda de 0,7% (-1,5% em julho) e que o custo da mão-de-obra aumentou 7,1% no mês de agosto (7,2% em julho).

O instituto de estatística explica ainda que "o custo da mão-de-obra contribuiu com 2,9 pontos percentuais (3,0 pontos percentuais [p.p.] no mês anterior) para o aumento homólogo do índice total.

Já o custo dos materiais contribuiu com menos 0,4 pontos percentuais (p.p.), contra menos 0,9 pontos percentuais no mês de julho, adianta o INE.

JS // JNM

Lusa/Fim