Entre abril e junho, os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 7,2% em termos homólogos, enquanto os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada) subiram 7,1%.

Segundo o INE, a evolução homóloga do ICT resultou também da conjugação do aumento de 6,3% no custo médio por trabalhador e do recuo de 0,8% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

IM // MSF

