O valor foi divulgado hoje, na sequência da aprovação pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e após a conclusão da correspondente consulta pública.

Em comunicado, o regulador do setor energético refere que a descida do custo com a tarifa social de eletricidade resulta de uma redução do número de beneficiários deste apoio em 2025, tanto no continente como nas regiões autónomas.

Em causa está a repartição do custo da tarifa social de eletricidade pelos produtores e comercializadores, com a diretiva aprovada pela ERSE a manter a proporção de financiamento, o que significa que caberá um terço aos produtores e dois terços aos comercializadores.

