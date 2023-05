"Foi aprovado pela autarquia o pedido de informação prévia (PIP) para a edificação de uma nova unidade de saúde na Covilhã, que irá acolher um hospital da rede CUF", afirma a autarquia numa nota hoje divulgada.

Segundo a mesma nota, "o projeto nasceu no âmbito de uma parceria entre a Forumlar, proprietária do futuro edifício, a Edivisa, do Grupo Visabeira, responsável pela construção do hospital, e contou com o apoio do Município da Covilhã".

Os mais de 40 milhões de euros de investimento previsto incluem a construção do imóvel, na zona baixa da cidade, junto ao Complexo Desportivo da Covilhã, num terreno de nove mil metros quadrados, cedido em 2021 pelo município, e a aquisição do equipamento.

"Depois do aparecimento de várias clínicas, chega agora à Covilhã o primeiro hospital privado da região", salienta a Câmara Municipal da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Sobre o número de postos de trabalho a criar, a autarquia aponta "um número de profissionais muito significativo".

Os projetos de arquitetura e de especialidades encontram-se "em fase de conclusão".

A cerimónia pública para dar a conhecer os pormenores do projeto, e valências que contempla, está prevista para setembro.

Citado no comunicado hoje divulgado, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, considera que o futuro hospital da CUF na cidade representa "uma conquista estratégica para a Covilhã, mas, sobretudo, para toda a região".

AYR // JEF

Lusa/Fim