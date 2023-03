Face à atual situação económica, com inflação e subida das taxas de juro, a Comissão Executiva dos CTT "tem procurado implementar medidas que contribuam para minimizar os efeitos do ambiente macroeconómico atual", referem os Correios de Portugal, apontando as "negociações bem-sucedidas com as entidades representativas dos trabalhadores" em que foi alcançado um acordo para a revisão salarial.

"Esta revisão terá efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023, sendo paga com o processamento salarial de abril", adiantam os cTT, referindo que "os valores dos vencimentos base mensais até 2.853,17 euros, a 31 de dezembro de 2022, terão aumentos de diferentes valores".

Em paralelo, "haverá uma atualização das tabelas salariais em 2,5% cujo aumento representa um compromisso estrutural futuro para com os trabalhadores" e que prevê "a fixação em 765,00 euros como valor mínimo de vencimento base".

Além disso, "fruto da atualização quer dos valores de vencimento base quer das tabelas salariais, serão implementados aumentos mínimos para os trabalhadores que aufiram um vencimento base de até 1.997,60 euros".

O valor do subsídio de refeição é aumentado para 9,12 euros.

Os CTT assumem ainda "o compromisso de contratar, até 31 de dezembro de 2023, 100 trabalhadores para o quadro permanente, dos quais 80 carteiros e 20 atendedores de loja".

Esta revisão anual subjacente ao Acordo de Empresa "foi acordada com um conjunto alargado de estruturas representativas dos trabalhadores da empresa: Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), Sindicato das Comunicações de Portugal (SICOMP), SNTCT SINCOR; SINQUADROS; FENTCOP; SICOMP; SINTTAV; SITIC; SICTEXX".

Os Correios de Portugal "manifestam a sua satisfação pelo ambiente positivo e de diálogo em que decorreram estas negociações para a revisão salarial agora anunciada e felicitam as partes envolvidas pelo espírito colaborativo com que se apresentaram", concluem.

ALU // MSF

Lusa/Fim