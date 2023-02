Segundo os dados do Inquérito de Conjuntura aos Agentes Económicos, no quarto trimestre 2022 o indicador de clima evoluiu negativamente face ao mesmo trimestre do ano anterior.

"Este diagnóstico conjuntural resulta da síntese das apreciações transmitidas pelos empresários da construção, do comércio em feira, e da indústria transformadora", constatou o INE.

No comércio em estabelecimento, o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente, situando-se acima da média da série e a conjuntura no setor é favorável.

"Em comparação com o trimestre homólogo, observa-se que o indicador evoluiu negativamente. Esta evolução desfavorável deveu-se ao comportamento negativo das variáveis perspetiva de atividade e atividade atual, relativamente ao mesmo período do ano 2021", concluiu o instituto cabo-verdiano.

Segundo o INE, nos últimos quatro meses do ano anterior, registou-se uma evolução negativa da atividade das empresas, quando comparado com o mesmo período de 2021.

"Na opinião dos empresários do setor, a tendência para o próximo trimestre aponta para uma ligeira diminuição da atividade da empresa e um ligeiro aumento dos 'stocks', relativamente ao trimestre homólogo", explicou ainda.

Entretanto, resultados obtidos no trimestre em análise, com base na opinião dos empresários, mostram que as limitações nas suas atividades diminuíram face ao trimestre homólogo, tendo as empresas comerciais sentido menos obstáculos nas suas atividades no período homólogo.

Os empresários cabo-verdianos assinalaram outros fatores e preços de venda demasiado elevados como sendo os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal da atividade das empresas comerciais no país.

"Ainda, referiram a insuficiência da procura, a rotura de 'stock' e regulamentações estatais", prosseguiu o INE, apontando que, relativamente ao turismo, a conjuntura é favorável.

"Em comparação com o trimestre homólogo, observa-se ainda que o indicador evoluiu positivamente. Esta evolução positiva deveu-se ao comportamento favorável das duas variáveis, atividade atual e perspetiva de emprego", completou.

Entre outubro e dezembro de 2022, verificou-se um melhoramento na atividade das empresas do turismo, quando comparado com o trimestre homólogo, e para este trimestre os empresários perspetivam aumento nas variáveis atividade atual e perspetiva de emprego, evolução nula na perspetiva de emprego.

"No que concerne à limitação da atividade, constata-se que, as empresas do setor do turismo sentiram menos limitações ao desenvolvimento normal das suas atividades no 4º trimestre de 2022, face ao mesmo período do ano 2021", lê-se ainda no relatório do INE.

Na construção, a conjuntura é também desfavorável e o indicador de confiança evoluiu negativamente relativamente ao trimestre homólogo.

O mesmo acontece com o comércio em feira, numa evolução desfavorável que se explica pelo comportamento negativo das variáveis vendas, perspetivas de vendas e perspetivas de encomendas, em relação ao trimestre homólogo.

Também a indústria transformadora contrariou a tendência ascendente do trimestre anterior e voltou a descer no quarto trimestre de 2022, numa conjuntura no setor desfavorável.

A exceção são os transportes e serviços auxiliares aos transportes, onde a conjuntura no setor é favorável e o indicador de confiança evoluiu positivamente relativamente ao mesmo período do ano 2021.

"Esta situação explica-se pelo comportamento positivo das variáveis, atividade atual, perspetiva de atividade e perspetiva de emprego, face ao trimestre homólogo", explicou o INE.

RIPE // LFS

Lusa/Fim