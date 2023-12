A segunda estimativa apontava para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) a um ritmo de 5,2%, mas a estimativa inicial também indicava 4,9%.

"Esta atualização reflete essencialmente uma revisão em baixa nos gastos dos consumidores", afirmou o Departamento do Comércio.

O consumo é o principal motor da economia norte-americana.

A revisão em baixa, embora confirme que o crescimento se mantém sólido, foi maior do que era esperado pelos analistas, que antecipavam um crescimento de 5,1%.

O crescimento foi duas vezes mais forte do que no trimestre anterior. Entre abril e junho, a economia tinha avançado a um ritmo de 2,1%.

Os Estados Unidos privilegiam o ritmo anualizado, que indica o crescimento que seria atingido no ano todo a esta cadência.

Os números do crescimento no quarto trimestre serão publicados no dia 25 de janeiro.

