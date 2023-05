"São boas notícias para a economia portuguesa, para as famílias portuguesas e para aquilo que podemos esperar do ano de 2023", afirmou Fernando Medina em declarações à agência Lusa, reagindo aos dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativamente ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março (aumento de 2,5% em termos homólogos e de 1,6% em cadeia) e à evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC, que caiu de 5,7% em abril para 4,0% em maio).

Sobre o crescimento do PIB, o ministro salientou que é "a confirmação do crescimento da economia portuguesa puxado, no essencial, pelas exportações": "Exportações de serviços, com destaque para o turismo, mas também exportações de bens, isto é, a indústria portuguesa a mostrar uma capacidade muito significativa de avançar relativamente aos seus mercados de exportação e, com isso, contribuindo para o aumento da riqueza do nosso país", sustentou.

PD // EA

Lusa/Fim