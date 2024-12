Num comunicado hoje divulgado, o INE precisa que em outubro e face ao mesmo período de 2023 se destacaram os aumentos das exportações dos fornecimentos industriais (+16,8%) e de material de transporte (+21,7%) e nas importações o aumento dos bens de consumo (+20,5%).

Excluindo combustíveis e lubrificantes, registaram-se acréscimos homólogos de 16,5% nas exportações e de 7,0% nas importações em outubro, contra 4,7% e 10,0%, respetivamente, em setembro.

O INE afirma que em outubro, os índices de valor unitário (preços) continuaram a registar variações negativas, -0,8% nas exportações e -4,3% nas importações, contra -0,5% e -4,2%, respetivamente, em setembro e -4,6% e -6,2% em outubro de 2023.

Excluindo os produtos petrolíferos, registou-se um acréscimo de 0,2% nas exportações e um decréscimo de 1,8% nas importações, contra -0,1% e -3,0%, respetivamente, em setembro e -3,2% e -4,6% em outubro de 2023.

O défice da balança comercial atingiu 2.535 milhões de euros em outubro, menos 390 milhões do que no mesmo mês de 2023.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice recuou 412 milhões, para 1.857 milhões de euros.

O INE adianta que no trimestre terminado em outubro, as exportações e as importações aumentaram, respetivamente, 7,1% e 4,2%, em termos homólogos, contra 9,4% e 7,2%, pela mesma ordem, no terceiro trimestre de 2024, originando uma diminuição do défice de 177 milhões de euros.

MC // EA

Lusa/Fim