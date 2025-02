No ano passado, o segmento da "construção de edifícios" registou um crescimento médio de 3,7%, enquanto o de "engenharia civil" aumentou 2,3%, o que compara com evoluções de 4,4% e 8,0%, respetivamente, no ano anterior.

Já o emprego e as remunerações no setor da construção apresentaram variações médias anuais de 2,7% e 10,5%, respetivamente (4,8% e 12,3% no ano anterior).

Considerando apenas o mês de dezembro de 2024, o índice de produção na construção aumentou 4,7%, uma variação superior em 0,6 pontos percentuais à do mês anterior.

Esta evolução resultou de um crescimento homólogo de 6,3% no segmento da "construção de edifícios", uma taxa 0,8 pontos percentuais superior à registada em novembro, e de um aumento de 2,2% no segmento da "engenharia civil", contra 2,0% no mês anterior.

Em dezembro, o índice de emprego acelerou 0,8 pontos percentuais para 3,4%, enquanto as remunerações aumentaram 1,5 pontos percentuais para variações homólogas de 13,3%.

A variação mensal do índice de emprego foi de -0,2% (-0,9% em dezembro de 2023), enquanto a das remunerações se situou em 1,2% (-0,2% no mesmo mês de 2023).

