Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro tinha crescido 5,3% e o da UE 5,4%.

No que respeita ao quarto trimestre de 2022, o serviço estatístico europeu estima um abrandamento no crescimento homólogo do PIB para os 1,9% na zona euro e os 1,8% na UE, após ter avançado 2,3% 3 2,5%, respetivamente, no trimestre anterior.

Na variação em cadeia, o PIB da zona euro aumentou 0,1% e manteve-se estável na UE, valores que se comparam com uma subida de 0,3% em ambas as zonas entre julho e setembro de 2022.

