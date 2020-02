Credores da Portucel Moçambique responsabilizam regulador português por prejuízos e queixam-se de fraude Um consórcio de credores da Portucel Moçambique responsabilizou hoje a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários em Portugal (CMVM) por prejuízos e alegada fraude financeira causados pelo grupo português Navigator, detentor da sociedade florestal, em Moçambique. economia Lusa economia/credores-da-portucel-mocambique_5e46d03a84a13912995a5918





"A razão pela qual decidimos enviar esta documentação à CMVM, prende-se com o facto de estarmos convictos de que a CMVM tem, neste processo, uma enorme responsabilidade e sobre a qual terá muito brevemente de se pronunciar, no âmbito do processo-crime a dar entrada na Procuradoria-Geral da República de Portugal (PGR), contra as sócias da Portucel Moçambique, administradores desta e outras entidades e pessoas físicas como corresponsáveis", lê-se na carta enviada que acompanha o conjunto de onze documentos de apoio a que a Lusa teve hoje acesso.

Na documentação enviada à CMVM, os credores da Portucel Moçambique dão conta de que o pré-aviso da ação judicial contra o grupo Navigator foi submetido em dezembro de 2019 no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.