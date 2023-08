De acordo com a nota de informação estatística sobre o crédito do BNA, consultada hoje pela Lusa, o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) cifrou-se em 89,25% e do setor público (administração pública e empresas públicas) representou 10,75% do endividamento.

"O endividamento do setor público não financeiro totalizou 615,3 mil milhões de kwanzas [679,8 milhões de euros], dos quais 46,70% referentes à administração pública e 53,30% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo registou-se um crescimento de 225,84 mil milhões de kwanzas [249,4 milhões de euros] (57,98%)", refere a nota.

Quanto ao endividamento do setor privado, o documento sublinha que se registou igualmente um aumento de 657,8 mil milhões de kwanzas (14,79%), ao passar de 4,45 biliões de kwanzas (4,9 mil milhões de euros), em julho de 2022, para 5,11 biliões de kwanzas (5,6 mil milhões de euros), em julho de 2023.

"Sendo que o endividamento das empresas privadas não financeiras era correspondente a 3,86 biliões de kwanzas [4,2 mil milhões de euros], com um aumento de 323,48 mil milhões de kwanzas (9,14%) e o endividamento dos particulares correspondia a 1,25 biliões de kwanzas [1,3 mil milhões de euros], com um aumento de 334,39 mil milhões de kwanzas (36,70%)", realça o banco central angolano.

Relativamente ao setor real, no mês em análise, o crédito bruto ao setor não financeiro alocado neste domínio somou 1,33 biliões de kwanzas (1,4 mil milhões de euros), representando 23,17% sobre o crédito total bruto do setor não bancário e um aumento de 350,81 mil milhões de kwanzas (35,94%), comparativamente ao período homólogo.

Já o crédito bruto concedido no âmbito dos avisos do BNA de fomento ao setor real totalizou 944,51 mil milhões de kwanzas (mil milhões de euros), o que correspondia a 71,18% do total de crédito ao setor real, superior a julho de 2022, em 324,36 mil milhões de kwanzas (52,30%), incremento influenciado principalmente pelos setores da agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas, com enfoque na cultura e derivados da cana-de-açúcar.

"O crédito à habitação concedido aos particulares totalizou 250,20 mil milhões de kwanzas [221,5 milhões de euro], dos quais 53,02 mil milhões de kwanzas (58,5 milhões de euro) foram concedidos ao abrigo do aviso n.º 09/2022, de 06 de abril, uma representatividade de 21,19% sobre o montante total", refere a nota.

NME // LFS

Lusa/Fim