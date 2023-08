Um relatório estatístico de junho do Banco de Moçambique, consultado hoje pela Lusa, refere que o crédito dos bancos às famílias ascendia há um ano a 76.100 milhões de meticais (1.085 milhões de euros), incluindo 6.800 milhões de meticais (96,9 milhões de euros) no crédito à habitação, que neste caso aumentou 19,1% em 12 meses, para 8.100 milhões de meticais (115,5 milhões de euros).

Acrescenta que o crédito global dos bancos à economia moçambicana aumentou 7,8% até junho passado, para 297.200 milhões de meticais (4.235 milhões de euros), mas o crédito diretamente concedido às empresas caiu, no mesmo período, 6,6%, para 157.200 milhões de meticais (2.241 milhões de euros).

A indústria transformadora detém 13,2% do total de financiamento concedido pelos bancos até junho, equivalente a 33.000 milhões de meticais (470,3 milhões de euros), seguida dos transportes e comunicações (12,1%), com 30.100 milhões de meticais (428,8 milhões de euros), e do comércio (11%), no valor de 27,4 milhões de meticais (390,3 milhões de euros).

Segundo dados do banco central, funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.

