O valor emprestado pelas instituições financeiras em 2023 supera o anterior recorde atingido em 2019 (7.594 milhões de euros).

Apenas em dezembro passado foram emprestados em crédito ao consumo 590,6 milhões de euros, numa queda ligeira de 0,6% face a dezembro de 2022 e menos 12,6% do que em novembro de 2023.

Por segmentos, no segmento do crédito automóvel o montante contratado foi de 235 milhões de euros, mais 2,2% do que no mesmo mês de 2022.

O montante de novos créditos pessoais diminuiu. O crédito pessoal 'sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades' foi de 239 milhões de euros (menos 3,2% face a dezembro de 2022). Por seu lado, o crédito pessoal para 'educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamento' foi de quase 10,4 milhões de euros (menos 4%).

Por fim, em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto foram emprestados 106 milhões de euros, menos 0,4% face a dezembro de 2022.

