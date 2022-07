"O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que atua sob a designação comercial "Credit Essencial", através do 'site' "https://www.crediessencial.com/", não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito", indicou, em comunicado.

De acordo com o mesmo documento, estas atividades estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, cuja lista pode ser consultada no portal do supervisor financeiro (www.bportugal.pt) e no portal do Cliente bancário (clientebancario.bportugal.pt).

