"Quero esclarecer que as empresas que concorreram a este serviço sabiam que existiam valores em atraso. Temos sempre esse cuidado de transmitir a informação. Se estivéssemos a prejudicar os fornecedores, estaríamos a prejudicar a empresa", afirmou o presidente do Conselho de Administração da CP -- Comboios de Portugal, Pedro Moreira, que falava numa audição conjunta com as comissões parlamentares de Economia e Trabalho, na sequência de um requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE).

Por outro lado, explicou que a CP verifica a situação financeira das empresas com as quais celebra contratos, em particular se existem dívidas à Autoridade Tributária ou à Segurança Social.

Pedro Moreira referiu que a CP tem "dezenas ou centenas" de contratos com prestadores de serviços e que só se têm verificado problemas numa pequena parte deles.

O presidente do Conselho de Administração da CP assegurou ainda que a empresa "atua de imediato" junto dos prestadores quando existem salários em atraso, precisando que foi isso que fez no caso da Highpoint.

Os trabalhadores da Highpoint marcaram greve para 31 de janeiro e 01 de fevereiro, para denunciar a prática de pagamento dos salários com atraso, mas foi desconvocada, após a empresa pagar os salários de janeiro.

"Quando há pagamentos em atraso, temos conhecimento de forma imediata porque contactamos com os trabalhadores no dia-a-dia e atuamos, de imediato, junto das empresas. Foi o que aconteceu aqui, mal tivemos conhecimento", reiterou.

A Highpoint tem cerca de 470 trabalhadores, mas nem todos prestam serviços na CP.

