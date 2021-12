CP apresenta na terça-feira termos de concurso para aquisição de 117 automotoras

A CP vai lançar na terça-feira o concurso para a aquisição de 117 automotoras elétricas, com uma cerimónia que se realiza no Parque Oficinal de Guifões, em Matosinhos, e terá a presença do ministro das Infraestruturas.