Numa nota, a CP realçou que as perturbações, devido à greve de trabalhadores da empresa que faz a gestão da infraestrutura ferroviária, podem afetar os serviços já na terça-feira, dia 08 de janeiro, e também na quinta-feira, dia 11.

A CP assegurou que quem já adquiriu bilhetes dos comboios Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional terá direito ao reembolso total do valor ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe.

Caso sejam decretados serviços mínimos para a greve, esta informação será atualizada, acrescentou.

Os trabalhadores da IP realizaram já uma greve intercalada de dois dias na passada semana, para a qual foram decretados serviços mínimos.

A paralisação esteve relacionada com as condições de trabalho e vencimentos da profissão, e abrangeu os trabalhadores de operação, comando, controlo, informação, gestão de circulação e conservação ferroviária, segundo a Aprofer - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário.

A greve suprimiu 781 comboios, de 1.088 programados (71,8% suprimidos), entre as 00:00 e as 19:00 de quarta-feira, segundo dia de paralisação, e 798 comboios, de um total de 1.086 estimados, entre as 00:00 e as 19:00 de terça-feira, primeiro dia de greve, segundo a CP.

