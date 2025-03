"O ano de 2024 foi o melhor ano de sempre da Couto com um volume de negócios superior a 1,3 milhões de euros (ME)", conta Alexandra Gomes da Silva, numa entrevista à Lusa no âmbito da celebração do 107.º aniversário da marca portuguesa, que se comemora este ano.

Alexandra Gomes da Silva, administradora da Couto há nove anos e que acompanhou durante 20 anos o trabalho do seu marido, Alberto Gomes da Silva, antigo administrador da Couto, explica que as vendas aumentaram graças ao lançamento de novos produtos, como o ambientador, o champô em barra corporal, a nova pasta de dentes com flúor, e da tradicional pasta de dentes, que tem 93 anos de existência.

O aumento das vendas também se explica com a "dedicação dos funcionários da empresa" e com o "aumento do turismo", que compra os produtos Couto na loja da baixa do Porto, acrescenta.

"Hoje estamos num patamar totalmente diferente quando comparado com a altura em quando conheci o meu marido - em 2004 -, e em que a fábrica só se dedicava à higiene oral, com a pasta dentífrica, e o restaurador Olex", assume.

Segundo a administradora da Couto, a marca consegue estar hoje na casa das pessoas não só com o sorriso da pasta Couto, mas também através das novas embalagens miniatura para transportar em viagem, através dos cremes para o corpo, cremes para as mãos e rosto, cremes de barbear, colónias, champôs em barra, ambientadores, velas, sabonetes e até saboneteiras.

Após a estagnação das vendas registada durante o período da pandemia da covid-19 e do início da guerra da Ucrânia, que levou à falta de matéria-prima, a Couto registou um crescimento de 20% em 2023 e o ano de 2024 foi o melhor ano de sempre dos 107 anos de existência, disse, por seu turno, Cláudia França, diretora técnica da Couto.

Para celebrar este ano o 107.º aniversário da Couto, a marca acaba de lançar dois novos produtos: um bálsamo de lábios com sabor a caramelo e um outro bálsamo com sabor a morango.

Segundo explica Cláudia França, o mote da Couto são os sorrisos.

"Já que protegemos os sorrisos através da higiene oral, agora nada melhor que proteger e cuidar dos lábios dos sorrisos dos portugueses".

"O bálsamo labial de morango é mais para público mais jovem, uma vez que dá uma ligeira cor aos lábios, e o bálsamo de caramelo é um bálsamo unissexo, tem um sabor mais suave, não tem corante", explica Cláudia França.

O principal mercado da marca é o nacional, mas os produtos também voam para Alemanha, Itália, Espanha, Polónia e Canadá, especificamente para "lojas de venda ao público, barbearias e lojas 'gourmet'", revela.

Na loja que abriu em Cedofeita em 2019, no centro do Porto, os principais clientes continuam a ser turistas vindos do Oriente, designadamente sul-coreanas, que apreciam o 'design' dos produtos inspirado nos desenhos e cores dos azulejos portugueses, bem como os ingredientes 'eco-friendly' (amigos do ambiente).

Cláudia França, diretora técnica e gestora das redes sociais da Couto, recorda que a paixão das clientes sul-coreanas se justifica com a "qualidade" dos produtos, "diferença" e "imagem "retro"" das embalagens.

Ao longo de quase 100 anos, mais precisamente 93 anos, a fábrica de Gaia produziu milhões de bisnagas da icónica pasta de dentes Couto e deu saúde e frescura à boca de milhares de portugueses.

Agora, a marca quer conquistar o mundo com o seu produto estrela, porque o lema é e será "Couto, a pasta que anda na boca de toda a gente".

