O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange a cotar 1,39 dólares abaixo dos 64,21 dólares com que encerrou as transações na segunda-feira.

As taxas alfandegárias decididas por Donald Trump, que causaram tensões comerciais em geral e entre EUA e China em particular, são apontadas como a causa principal destas baixas pela possibilidade de levarem a uma recessão económica, e assim, reduzirem o consumo.

