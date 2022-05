O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures, a cotar 5,07 dólares acima dos 105,13 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent beneficiou de a União Europeia ter proposto um veto progressivo ao petróleo russo, que se tornaria efetivo no final do ano.

O plano, que ainda tem de ser aprovado por unanimidade pelos 27 Estados-membros, ainda não está fechado e tem sido acolhido com reservas por Hungria e Eslováquia, que dependem do petróleo russo.

Alguns analistas realçam que a subida da cotação associada ao anúncio pode ser limitada no curto raso, uma vez que o embargo não vai ser aplicado de forma imediata.

Ao mesmo tempo, aumenta a preocupação entre os investidores com a evolução da pandemia na China, perante a perspetiva de novas restrições em Pequim.

RN//RBF

Lusa/fim