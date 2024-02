O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,42 dólares acima dos 79,21 com que fechou as transações na quarta-feira.

O petróleo voltou a fechar acima dos 80 dólares, perante a inquietação com uma extensão regional da guerra entre Israel e o Hamas, depois de o governo de Benjamin Netanyahu ter recusado a proposta de cessar-fogo apresentada pelo movimento palestiniano.

Os investidores veem com apreensão os próximos passos de Israel, apesar de continuarem contactos de representantes do Hamas com egípcios e cataris sobre a situação na Faixa de Gaza.

Nas últimas semanas, o petróleo superou os 80 dólares no seguimento dos ataques dos rebeldes iemenitas houthis a embarcações mercantes no Mar Vermelho.

