O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,71 dólares acima dos 89,92 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent fechou uma semana marcada pela decisão da Arábia Saudita e da Rússia de prolongarem os cortes na produção até ao final do ano.

O preço do barril europeu, que se mantém nos níveis mais elevados deste ano, encerrou a semana acima da barreira dos 90 dólares e com um avanço de 2,33% face ao fecho da sexta-feira anterior (88,57 dólares).

