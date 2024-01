O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 49 cêntimos acima dos 79,55 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

Esta subida está a ser explicada a uma baixa da produção petrolífera nos EUA, à permanência das tensões geopolíticas e a uma descida do dólar.

Em particular, os conflitos no Médio Oriente, que representam uma ameaça aos fornecimentos globais, impulsionaram os preços, mencionaram os analistas.

A situação no Mar Vermelho continua a ocupar um lugar relevante nas análises, uma vez que os ataques dos houthis iemenitas a embarcações que utilizam esta rota está a forçar o uso da rota alternativa pelo sul de África, que é mais longa, o que encarece os produtos e demora a sua entrega.

