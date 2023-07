O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,13 dólares acima dos 78,50 com que fechou as transações na segunda-feira.

A subida de hoje compensou a forte descida registada na segunda-feira, de 1,71%, depois de se saber que o crescimento da economia chinesa tinha sido inferior ao esperado.

Em concreto, o produto interno bruto da China, que é o segundo maior consumidor de petróleo no mundo, cresceu 0,8% em série trimestral, no segundo trimestre do ano, menos 1,4 pontos percentuais do que no trimestre anterior. Já em termos homólogos, o crescimento foi de 6,3%, mas com o período de 2022 caracterizado por restrições e confinamentos decididos para combater a pandemia do novo coronavírus.

RN // RBF

Lusa/fim