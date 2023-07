O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 84 cêntimos abaixo dos 78,53 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

Apesar da subida registada na cotação, em coincidência com o encerramento das bolsas europeias, que lhe teria permitido fechar em alta, o Brent não suportou os ganhos e regressou aos níveis da semana passada, com exceção de sexta-feira.

A preocupação com a política monetária dos bancos centrais e a conjuntura económica chinesa continuam a pesar sobre as cotações.

RN // RBF

Lusa/fim