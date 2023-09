O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,91 dólares acima dos 85,92 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Uma queda nas reservas dos EUA de 10,6 milhões de barris impulsionou o preço do Brent, que permanece no seu nível mais alto em mais de duas semanas.

A especulação do mercado sobre uma extensão dos cortes de produção da OPEP+ (formada pelos 13 parceiros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e 10 países aliados) para além de setembro também contribuiu para o aumento dos preços, segundo analistas.

DMC // RBF

Lusa/Fim