O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,45 dólares acima dos 85,47 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

O preço do Brent voltou a subir, no final de uma sessão volátil, depois do furacão Idália ter atingido a costa da Florida, nos Estados Unidos.

Os analistas também estão atentos às especulações do mercado de que a Rússia poderá pressionar a OPEP+ (formada pelos 13 parceiros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e 10 países aliados) para prolongar os cortes de produção para além de setembro.

