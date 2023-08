O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,17 dólares acima dos 83,35 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O preço do Brent recuperou grande parte do terreno perdido nos dias anteriores na última sessão da semana e fechou com uma ligeira descida de 0,33% face ao fecho da passada sexta-feira (84,80 dólares).

"O declínio do preço do petróleo parece ser limitado pela perspetiva de novos cortes de produção por parte da OPEP+ (formada pelos 13 parceiros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e 10 países aliados) se o preço cair demasiado", frisou Michael Hewson, analista da CMC Markets.

