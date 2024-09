O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 1,69 dólares abaixo dos 75,17 com que encerrou as transações na terça-feira.

Esta forte baixa da cotação do Brent retoma a tendência descendente, depois da subida de terça-feira, que a levou para cima dos 75 dólares, no seguimento da divulgação do programa de estímulos económicos anunciado pela China.

