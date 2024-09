O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 59 cêntimos abaixo dos 74,49 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

Esta é a segunda baixa consecutiva da cotação do Brent, fechando mesmo abaixo dos 74 dólares que tinha alcançado na semana passada.

Apesar do valor de fecho da sessão de hoje, a cotação alcançou os 75 dólares durante a parte da manhã.

