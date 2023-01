O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou as transações no International Exchange Futures a cotar 4,26 dólares abaixo dos 82,10 com que as tinha encerrado na terça-feira.

Desde que o mercado reabriu, na terça-feira, as perdas absolutas de cotação, em relação ao fim de 2022, atingem os 8,07 dólares.

A política monetária da Reserva Federal, que hoje assegurou que precisa de ver sinais mais evidentes de que a inflação está a enfraquecer antes de renunciar a novas subidas da sua taxa de juro de referência, está por trás da queda da cotação hoje verificada, segundo analistas.

As últimas decisões dos bancos centrais apontam para um arrefecimento económico global, segundo analistas, que em vários casos pode evoluir mesmo ara recessão.

RN // CC

Lusa/Fim