O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,36 dólares acima dos 75,89 com que fechou as transações na terça-feira.

A subida do Brent ocorreu enquanto permanece a tensão no Mar Vermelho devido aos ataques a navios por parte dos rebeldes huthis, a que hoje se somou a interrupção no funcionamento do principal ponto de extração líbio.

A produção no campo petrolífero de Al Sharara, o mais importante do oeste líbio, foi bloqueada devido a protestos locais contra os cortes de combustível e gás e os maus serviços públicos e básicos.

A tensão no Mar Vermelho obrigou algumas empresas a suspender temporariamente o trajeto das suas embarcações por esta via como medida de precaução.

A Maersk, considerada uma das maiores empresas de navegação do mundo e que tinha suspendido temporariamente as suas operações, anunciou na semana passada que vai retomar as suas operações marítimas na zona.

