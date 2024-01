O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,39 dólares acima dos 80,04 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, após notícias de que as reservas de petróleo bruto dos EUA caíram mais do que o esperado na semana passada e também devido a um novo ataque das forças Huthis a navios na costa do Iémen.

Os rebeldes Huthis assumiram esta quarta-feira a responsabilidade por um novo ataque contra navios de guerra norte-americanos que resultou num "ataque direto" a um destes no golfo de Aden.

Os investidores acompanham com preocupação a situação no mar Vermelho devido aos ataques destes rebeldes aos navios que utilizam aquela rota marítima para transportar mercadorias do Leste para o mercado europeu.

