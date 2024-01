O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,12 dólares acima dos 82,43 com que fechou as transações na quinta-feira.

O Brent acaba a semana com um ganho de 6,3% em relação ao fim da semana anterior, assente na tensão no Médio Oriente, nas temperaturas baixas no Hemisfério Norte e nos estímulos económicos decididos pelos dirigentes chineses.

Este é o maior ganho semanal desde meados de outubro, quando foi de 7,5%.

Os investidores seguem com atenção a situação no Mar Vermelho, pelos ataques dos rebeldes iemenitas houthis aos navios que utilizam esta rota marítima para transportar mercadorias do Oriente para a Europa.

Entre as causas avançadas para a subida do preço do petróleo, Diego Morín, da IG, realçou a tensão no Mar Vermelho e a descida das reservas petrolíferas nos EUA, atribuída "em parte por um temporal de frio que afeta algumas regiões produtoras de petróleo".

Já Felipe Fernández, da XTB, também apontou "o temporal de frio extremo nos EUA" e o "melhor sentimento relativo à China", um os maiores consumidores de petróleo do mundo.

