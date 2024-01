O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,50 dólares acima dos 78,56 com que acabou sexta-feira.

A cotação do petróleo subiu com os investidores a avaliarem o impacto que o conflito no Médio Oriente pode ter no fornecimento de petróleo, em particular os ataques dos rebeldes iemenitas houthis a navios comerciais que usam a rota do mar Vermelho.

Os analistas consideram que o impacto nas cadeias logísticas internacionais, desde logo o uso alternativo da rota alternativa, mais longa e demorada, pelo Cabo da Boa Esperança, pode levar a aumento dos preços, quando vários Estados europeus se confrontam com a inflação.

