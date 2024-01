O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,17 dólares acima dos 77,59 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do petróleo subiu depois de o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter começado uma deslocação ao Médio Oriente para procurar conter as tensões regionais, agravadas pelo conflito entre Israel e o Hamas.

O cenário inclui também a situação tensa no Mar Vermelho, devido aos ataques a navios por parte dos rebeldes iemenitas huthis.

Mas a cotação do barril também sofreu esta semana com a interrupção da extração no principal local de produção líbio.

A produção no campo petrolífero de Al Sharara, o mais importante no oeste da Líbia, foi totalmente suspensa na quarta-feira, devido a protestos locais contra cortes nos combustíveis e gás e os maus serviços públicos.

