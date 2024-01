O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 51 cêntimos abaixo dos 80,06 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

A cotação do petróleo evoluiu em baixa, com os investidores a ponderarem as consequências no abastecimento de crude do conflito no Médio Oriente, bem como as consequências dos ataques dos rebeldes iemenitas houthis às embarcações comerciais que usam o Mar Vermelho.

A rota alternativa, pelo Cabo da Boa Esperança, no sul de África, encarece e demora o transporte.

Os analistas admitem que os atrasos no comércio internacional daqui resultantes possam aumentar os preços dos produtos, no momento em que vários Estados europeus se confrontam com uma inflação elevada.

