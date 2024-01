O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 66 cêntimos abaixo dos 78,25 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

O Brent baixou depois de se conhecer a evolução das reservas nos EUA, em contexto de tensão no Mar Vermelho, devido aos ataques dos rebeldes iemenitas a navios comerciais.

A Agência de Informação de Energia dos EUA informou hoje que os 'stocks' de petróleo do país baixaram, mas os de derivados petrolíferos aumentaram acima do previsto.

Para a explicação da baixa de hoje também foi referida a inflação na Alemanha, que acabou 2023 em 5,9%, o segundo valor mais elevado desde a reunificação.

