O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,24 dólares acima dos 81,54 com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent recuperou hoje alguma das perdas que acumulou nos três últimos dias, mas acaba a semana a perder 3,97% em relação à sexta-feira passada.

Estatísticas sobre o emprego nos EUA, melhores do que esperado pelos analistas, contribuíram para a subida da cotação e contrariaram a pressão contrária resultante do aumento das reservas comerciais nos EUA, o principal consumidor de petróleo do mundo.

