O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 16 cêntimos acima dos 69,30 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

O petróleo europeu viveu uma sessão de altos e baixos em plena guerra comercial desencadeada por Donald Trump, que hoje anunciou uma suspensão parcial das taxas alfandegárias incidentes sobre importações procedentes do Canadá e do México.

