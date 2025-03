O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a perder 0,57 dólares em relação à ultima negocição, quando se fixou nos 71,62 dólares.

Os preços do Brent na Europa continuaram a descer hoje, com os Estados Unidos a iniciarem novas tarifas de 25% sobre o Canadá e o México e uma tarifa adicional de 10% sobre as importações chinesas, empurrando os mercados acionistas globais para baixo.

Os analistas acreditam que estas guerras comerciais instigadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, continuarão a exercer uma pressão descendente sobre o crude nas próximas semanas.

