O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a negociação no International Exchange Futures a cotar 1,43 dólares abaixo dos 87,38 com que fechou as transações na terça-feira.

O Brent cedeu terreno depois de a Reserva Federal (Fed) dos EUA ter decidido, pela quinta vez consecutiva, manter a taxa de juro de referência, no intervalo entre 5,25% e 5,50%, que é o nível mais elevado desde 2001.

O presidente da Fed, Jerome Powell, indicou, não obstante, que o juro alcançou o seu máximo neste ciclo de política monetária restritiva e que, em algum momento deste ano, vai ser apropriado começar a baixá-los, se a economia continuar a evoluir de forma favorável.

